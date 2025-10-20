In Kiyo - Bunny Tyranny, "tutti sono schiavi dei coniglietti" e devi capire perché

In futuro, i fan potranno viaggiare in una città distopica invasa e controllata dai conigli. Come parte del progetto indipendente noto come Kiyo - Bunny Tyranny, un viaggio nella metropoli di Rabbithole City è in programma, il tutto come parte di uno sforzo per determinare come la città è diventata ciò che è e come liberarla.

Parlando di questo fronte, di recente abbiamo incontrato il duo di sviluppatori che compongono il creatore Pixel Rats, ovvero il programmatore Federico Sauro e la game designer e pixel artist Isolde Kujiper. Durante un'intervista, abbiamo chiesto dei coniglietti e di come il loro controllo autoritario si insinui nel gameplay.

"Così il giocatore giocherà come se stesso," Inizia Sauro. "Prendono il controllo del corpo di Kiyo, che è una piccola creatura felina tigre che vive in questo mondo ed è oppresso dai coniglietti. I coniglietti sono diventati davvero potenti, capitalistici e strani e tutti sono schiavi dei coniglietti e il tuo obiettivo è capire prima di tutto perché lo stanno facendo, come, e poi trovare un modo per fermarli.

"Ed è anche un po' satirico perché, dopo tutto, questi coniglietti si comportano un po' come il lato peggiore dell'umanità e la storia si evolve e guida il giocatore attraverso un mucchio di luoghi folli nella Rabbithole City e sono tutti diversi l'uno dall'altro. Il loro aspetto, il modo in cui giocano, abbiamo molte meccaniche. È ancora un gioco a scorrimento laterale, ma abbiamo il salto, la corda ninja, l'oscillazione, l'uccisione di coniglietti, il furtività, la pole dance, persino lo spogliarello".

Kujiper poi interviene per aggiungere, "accarezzare il gatto", a cui Sauro aggiunge, "accarezzare il gatto, sì. Questo è un buon punto".

Al momento non è stata fissata una data di uscita per Kiyo - Bunny Tyranny, ma puoi andare su Steam oggi stesso per scaricare una demo del gioco e per provare la parte iniziale dell'azione. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Pixel Rats qui sotto.