In mezzo ai timori riguardo agli ingredienti alimentari fortemente lavorati, Nestlé vuole semplificare le etichette sulle confezioni

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Oggi, c'è una grande tendenza a mettere da parte i cibi eccessivamente processati. Che tu stia mangiando bistecca solo su un tagliere di legno o spendendo una piccola fortuna per assicurarti che il cioccolato non abbia conservanti, le persone scrutano i loro vecchi preferiti, trovandoli pieni di ingredienti che non riconoscono.

Nestlé, proprietario di KitKat, Nescafe, Shreddies, After Eight e di oltre 2.000 marchi in tutto il mondo, desidera vedere in futuro un'etichettatura alimentare più semplice. Secondo Reuters, Nestlé ha fatto pressione sulle autorità statunitensi affinché aiutino a cambiare i nomi sulle confezioni alimentari, così che i consumatori siano più propensi a riconoscere gli ingredienti vedendo i loro nomi comuni.

Al momento, se una confezione di cibo contiene scritto "acido ascorbico", molte persone potrebbero non sapere che questo è il termine scientifico per la vitamina C. Lo stesso vale per il beta-carotene e la vitamina A. "A volte il modo in cui dobbiamo descrivere gli ingredienti negli Stati Uniti.fa sembrare cibo da Frankenstein. In realtà, è un ingrediente naturale per cui i consumatori hanno una parola naturale," ha detto un ex dirigente senior di Nestlé.

Le aziende hanno già speso miliardi per rimuovere coloranti artificiali, conservanti e altro dai loro prodotti al fine di convincere i consumatori a sopportare di essi. Man mano che gli acquirenti diventano sempre più attenti alla salute e diffidenti verso le lunghe liste di ingredienti, semplificare ciò che le persone vedono sulle confezioni potrebbe aiutare a evitare che le persone ignorino i prodotti. Allo stesso tempo, una lista degli ingredienti ridotta potrebbe nascondere gli ingredienti che le persone non vogliono vedere nel loro cibo.