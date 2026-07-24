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In mezzo ai timori riguardo agli ingredienti alimentari fortemente lavorati, Nestlé vuole semplificare le etichette sulle confezioni

Il produttore e l'azienda di beni vogliono eliminare i nomi scientifici a favore di quelli comuni.

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Oggi, c'è una grande tendenza a mettere da parte i cibi eccessivamente processati. Che tu stia mangiando bistecca solo su un tagliere di legno o spendendo una piccola fortuna per assicurarti che il cioccolato non abbia conservanti, le persone scrutano i loro vecchi preferiti, trovandoli pieni di ingredienti che non riconoscono.

Nestlé, proprietario di KitKat, Nescafe, Shreddies, After Eight e di oltre 2.000 marchi in tutto il mondo, desidera vedere in futuro un'etichettatura alimentare più semplice. Secondo Reuters, Nestlé ha fatto pressione sulle autorità statunitensi affinché aiutino a cambiare i nomi sulle confezioni alimentari, così che i consumatori siano più propensi a riconoscere gli ingredienti vedendo i loro nomi comuni.

Al momento, se una confezione di cibo contiene scritto "acido ascorbico", molte persone potrebbero non sapere che questo è il termine scientifico per la vitamina C. Lo stesso vale per il beta-carotene e la vitamina A. "A volte il modo in cui dobbiamo descrivere gli ingredienti negli Stati Uniti.fa sembrare cibo da Frankenstein. In realtà, è un ingrediente naturale per cui i consumatori hanno una parola naturale," ha detto un ex dirigente senior di Nestlé.

Le aziende hanno già speso miliardi per rimuovere coloranti artificiali, conservanti e altro dai loro prodotti al fine di convincere i consumatori a sopportare di essi. Man mano che gli acquirenti diventano sempre più attenti alla salute e diffidenti verso le lunghe liste di ingredienti, semplificare ciò che le persone vedono sulle confezioni potrebbe aiutare a evitare che le persone ignorino i prodotti. Allo stesso tempo, una lista degli ingredienti ridotta potrebbe nascondere gli ingredienti che le persone non vogliono vedere nel loro cibo.

In mezzo ai timori riguardo agli ingredienti alimentari fortemente lavorati, Nestlé vuole semplificare le etichette sulle confezioni
Nancy Salmon/Shutterstock.com

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