In-N-Out Burger rimuove l'ordine numero 67 dal sistema a causa delle urla dei bambini

La catena americana di fast food In-N-Out Burger ha rimosso un numero d'ordine dal suo sistema a seguito di un meme virale interamente incentrato sul numero 67. Se non hai mai visto bambini muovere le braccia come antiche scaglie e dire sei sette a voce alta quanto possono, allora ti invidio, ma questo è fondamentalmente il succo della tendenza. Basta dire i numeri ad alta voce.

Diciamo sei o sette in qualsiasi modo, e si otterrà un giro di applausi e urla da parte di una certa generazione. Il rumore è diventato così forte nei punti vendita In-N-Out Burger che da allora hanno rimosso l'ordine numero 67, quindi non viene mai letto in chiave.

Lo stesso vale per l'ordine numero 69, e la gente dubita che questi numeri torneranno presto. Povero 68, intrappolato tra due meme ma mai abbastanza bravo da esserne uno a sé. Magari un giorno, amico.

