In Nightholme "devi trasformarti in un mostro per combattere i mostri"

La beta chiusa di Nightholme era stata appena annunciata l'altro giorno, quindi abbiamo subito incontrato Alex Amancio, responsabile di Studio Ellipsis, presso DevGAMM Lisbon, per scoprire di più sul loro diverso approccio all'horror multiplayer.

"È un gioco d'azione [multiplayer] con elementi stealth", inizia a descrivere nella nostra intervista esclusiva a Gamereactor qui sotto. "E trovo sempre una lama a doppio taglio parlare di parole d'ordine come PvE o PvP, perché la gente dà per scontato certe cose. Il gioco che stiamo creando è un gioco in cui tu e un paio di amici andate su una mappa a cacciare un mostro come se foste cacciatori di taglie. Nel gioco non ci sono armi, quindi devi trasformarti in un mostro per combattere i mostri, e chiunque può trasformarsi in qualsiasi archetipo. E anche altri cacciatori sono alla ricerca del mostro, ed è da qui che nasce la tensione. Ma alcuni giocatori potrebbero ignorare gli altri, restare nascosti e cercare di raggiungere il mostro. Altri potrebbero cercare di cacciare altri giocatori".

Un altro aspetto diverso rispetto ad altri giochi multiplayer è che la progressione in-game in Nightholme avviene all'interno della partita, come in un MOBA, e non tramite un sistema di progressione post-partita (anche se c'è un elemento meta-progressione chiamato Bindling). Oltre a questo e alla scelta del giocatore, volevamo davvero saperne di più sul lore dell'orrore cosmico del gioco.

"La lore viene trasmessa dai negozianti, dal metagioco, e c'è un metagioco ricco", spiega Amancio nel video. "Abbiamo costruito una lore horror davvero profonda. È un gioco horror cosmico, e non è bene e male, è tutto male (...) Abbiamo due allineamenti: hai poteri planari e hai poteri del vuoto. Quella del vuoto riguarda più la perdita del sé e la follia; quella planare riguarda più sangue e sacrificio.".

"Ogni cacciatore ha il proprio tipo di hub", aggiunge poi riguardo agli spazi personalizzati dei giocatori. "È uno spazio 3D che ti appartiene. Attraverso quell'hub puoi accedere al mondo di gioco tramite un portale, e ci sono anche diversi negozi."

Guarda l'intervista completa qui sotto, completamente sottotitolata nella tua lingua locale, per maggiori informazioni su Nightholme.