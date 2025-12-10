In omaggio a Natale e al Polar Express: Trump lancia "The Deportation Express"

HQ

Probabilmente il titolo dice tutto, e potrebbe non aver bisogno di molte spiegazioni in più, ma se vi state chiedendo di cosa si tratti, la Casa Bianca ha presentato la sua ultima spinta sui social media a tema immigrazione: una parodia del celebre film natalizio The Polar Express ribattezzato "The Deportation Express."

Martedì, l'account ufficiale della Casa Bianca su X ha condiviso un poster ispirato al classico animato natalizio del 2004, ma invece del treno iconico del film, l'immagine mostra un aereo e lo slogan: "Qui illegalmente? L'Espresso della Deportazione." La didascalia continua: "CREDI DI POTER TORNARE A CASA! Non importa dove vanno. Quello che conta è decidere di andare avanti. L'app CBP Home si auto-espellerà oggi!"

Il post, volto a promuovere la partenza volontaria tramite una nuova app per l'immigrazione, ha rapidamente suscitato indignazione. Molti utenti hanno condannato la parodia come insensibile, soprattutto durante le festività e dato lo status del film come un elemento di riferimento per la famiglia.

"Davvero hanno appena preso un Polar Express treno e messo propaganda della Casa Bianca?" ha scritto un utente. Un altro aggiunse: "Immagina di pubblicare questo così vicino a Natale." Un terzo critico notò la bizzarra giustapposizione: "Volo gratuito per tornare a casa + 1.000 dollari in contanti e lo hanno fatto sembrare un film di Natale Hallmark... "

Il meme è solo l'ultimo di una serie di post provocatori online durante la rinnovata stretta sull'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump.

La scorsa settimana, la Casa Bianca si è trovata coinvolta in una faida pubblica con la cantante Sabrina Carpenter dopo aver usato una delle sue canzoni in un video che promuoveva le deportazioni. Carpenter definì il video "malvagio e disgustoso" e pretese che la sua musica non fosse associata alle politiche dell'amministrazione.

Invece di ritirare il video, la Casa Bianca ha intensificato l'escalation, pubblicando un secondo clip con audio editato che sembra sostenere le incursioni ICE e risponde al fuoco contro X:

"Non ci scusiamo per aver deportato pericolosi criminali illegali, stupratori e pedofili... Chiunque difenda questi mostri malati deve essere stupido, o è lento?"

L'amministrazione ha difeso il suo messaggio come necessario per scoraggiare quelli che definisce "criminali illegali", anche se i dati ICE mostrano che 75.000 delle 220.000 persone arrestate tra il 20 gennaio e il 15 ottobre non avevano precedenti penali.