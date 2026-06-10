In questo modo puoi usare qualsiasi controller USB con il tuo Sega Dreamcast

HQ

Sega Dreacast era una macchina valida, e lo è ancora. Ora c'è un modo per usare qualsiasi controller USB senza sacrificare il supporto per VMU, come riportato da Time Extension.

Il modder Todd Gill ha presentato un nuovo adattatore per Dreamcast. Ti permette di usare controller USB con la tua console senza dover rinunciare alla funzionalità VMU del sistema. Funziona su JoypadOS, un firmware open-source per controller e adattatori di gioco.

Questo adattatore si collega alla porta controller del tuo Dreamcast e dispone di un display LCD. C'è una porta USB-A sul davanti, che ti permette di collegare il controller che preferisci.

Questa soluzione è ottima, perché mantiene le funzionalità della VMU, con i dati di salvataggio memorizzati su una scheda MicroSD che si inserisce nella parte superiore dell'adattatore.