In the Drift, un'avventura in cui si connette con altri dallo spazio... e guarire se stessi

A volte, quando hai bisogno di trovare te stesso, devi allontanarti dalla tua vita attuale. Più lontani, meglio è. In the Drift ha intrapreso quel viaggio nello spazio. Daniel Fineberg, co-creatore di Sabre, ha riunito un gruppo di sviluppatori per dare vita a questa idea, in cui un'ingegnera delle telecomunicazioni di nome Luna è responsabile della manutenzione di internet in un ammasso di asteroidi noto come la Cintura, dove guida il suo camion tra asteroidi alla deriva, riparando torri radio arrugginiti e altre infrastrutture fatiscenti nel tentativo di mantenere le persone connesse.

Torna sulla tua nave dopo ogni missione, esplorando lo spazio e connettendoti con il resto dell'equipaggio. Incontra un cast colorato di personaggi e scopri una storia delicatamente intrecciata sulla ricerca della connessione umana in un mondo che lentamente si sgretola.

Dai un'occhiata al trailer di In the Drift. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma arriverà su Steam, e puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri ora, se vuoi.