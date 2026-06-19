In un caso piuttosto raro per una demo di Steam Next Fest, Order of the Sinking Star oggi aggiunge un sacco di nuovi contenuti

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Order of the Sinking Star, l'ultimo gioco di Jonathan Blow, creatore di Braid e The Witness, e del suo team di Thekla, si è unito a migliaia di altre demo nell'attuale Steam Next Fest. A differenza di molte di quelle demo, però, il gioco fantasy puzzle sta ricevendo un notevole aggiornamento di contenuti per la demo, il che significa che se ci hai giocato all'inizio della settimana, potresti voler tornare per qualche novità.

Come spiegato da un comunicato stampa, oggi, 19 giugno alle 9:00 PST o alle 17:00 BST/18:00 CEST, i giocatori demo avranno accesso a due nuovi eroi, il Bardo e il Druido, oltre a molti nuovi enigmi da risolvere e nuove aree da esplorare. Questa è la tua occasione per fare ancora più progressi prima del lancio completo del gioco, e potrai vedere cosa succede quando i mondi di Order of the Sinking Star iniziano a scontrarsi.

Order of the Sinking Star si è già rivelato una demo popolare a Steam Next Fest, inserindosi tra le prime 5 demo single-player e le prime 15 demo complessive del festival. La demo di Order of the Sinking Star dura fino alla fine dello Steam Next Fest, il 22 giugno, ma i progressi si trasferiranno al gioco completo, quindi giocate finché potete.

"La demo offre un assaggio del gioco completo, dando ai giocatori un'idea della sua scala e della profondità del design. Dopo aver lavorato su questa cosa per 10 anni, sono molto felice che i giocatori possano finalmente provarla," ha detto Jonathan Blow.