Inazuma Eleven: Victory Road

Nel 2025, Level5 ha rilanciato due delle loro serie più amate di Nintendo 3DS, Fantasy Life e Inazuma Eleven. Quindici anni dopo Inazuma Eleven 3, ci viene finalmente servito il prossimo titolo della fantasiosa serie JRPG su studenti delle scuole elementari che sognano in grande e vogliono conquistare il mondo con il loro magico gioco di calcio, e colpisce forte proprio nel mezzo della rete. Level5 riesce ancora una volta, forse meglio che mai, a catturare il dramma e l'avventura del calcio e a portarli al massimo, ma in un pacchetto sicuro, colorato e pieno di gioia. È semplicemente fantastico.

C'è stato un cambiamento generazionale nell'universo di Inazuma Eleven. Mark Evans, che era il protagonista nei titoli originali, non gioca più a football. Ora è suo figlio, Harper, che corre in campo. È un vero prodigio. Nessuno si avvicina al suo talento. In realtà, si annoia e dà il gioco per scontato. Di fronte a lui c'è Destin Billows. Destin è il nostro protagonista, e la sua salute gli impedisce di realizzare il sogno di giocare a football. Deve iniziare in una nuova scuola dove calciare palle è stato vietato. Perciò, Destin crede che qui possa sfuggire al suo sogno. Crede di poter sfuggire al suo destino, ma presto si imbatte in Briar, il ragazzo problematico e combinaguai. Trova uno sfogo per la sua frustrazione iniziando risse con i bulli in città. La mente acuta di Destin vede come Briar vinca questi incontri di strada con la sua superiore forza alle gambe e si rende conto che qui si sta sprecando un grande talento calcistico, riaccendendo la sua passione. Forse non può più giocare a football, ma può diventare un allenatore. Poco dopo, fonda una squadra di football, ma come detto, giocare a football è vietato a scuola. Uno scandalo di anni fa costrinse la scuola a vietare lo sport per salvare la propria reputazione. Le prime 10 ore circa della partita vengono quindi dedicate a gestire una partita politica a scuola piuttosto che a giocare a football. La scuola è piena di corruzione e cospirazioni. Abbiamo già visto questo in giochi di ruolo giapponesi come Persona 5, ma qui questi problemi non vengono davvero commentati. Sono usati solo come una sorta di labirinto politico da affrontare da Destin e dagli altri studenti amanti del calcio. Non è che il gioco debba affrontare questi temi pesanti, ma non si può fare a meno di dire che è un sistema scolastico profondamente problematico che può essere un po' distraente all'inizio della storia, proprio perché non è un sistema da sconfiggere e smantellare, ma semplicemente da navigare diplomaticamente, e poi semplicemente scrolliamo le spalle quando il football torna permesso - perché ovviamente lo sarà di nuovo. Dobbiamo in qualche modo accettare il presupposto che questo gioco parli di un gruppo di ragazzi di seconda media praticamente senza genitori o altri adulti responsabili per chilometri di distanza.

Quando la storia funziona bene, è perché è avvolta in tutte le virtù e i peccati degli anime. Tutto è particolarmente drammatico. È esagerato, tutto deve essere sottolineato e spiegato. I personaggi parlano ad alta voce di sé come se stessero presentando un'analisi di racconti brevi in una lezione danese, e stranamente funziona. Funziona come solo può succedere in un anime. Finisci per affezionarti a tutti i personaggi folli che incontri durante il gioco, anche se a volte sono estenuanti in un modo che i personaggi possono essere solo negli anime, e quando sono sul campo da calcio, potrebbe benissimo essere una battaglia cosmica contro il male piuttosto che un torneo minore in uno sport.

Forse il mio punto di riferimento per i giochi di ruolo giapponesi è troppo ristretto, ma non posso fare a meno di vedere Inazuma Eleven come Persona nel football. Se entri pensando che giocherai solo a football, rimarrai sorpreso. Gran parte del tempo viene dedicata a conoscere meglio i residenti della città: aiutare una signora a trovare il suo gatto smarrito, mangiare noodles o "combattere" con le guardie di sicurezza della scuola. Queste interazioni avvengono in battaglie a turni basate su un sistema carta-forbice-sasso. Aiutare una vecchietta ad attraversare la strada è una battaglia a turni in cui i tuoi commenti utili e le osservazioni incoraggianti sono gli attacchi che scegli. È piuttosto divertente, ma il sistema diventa rapidamente monotono e a volte può risultare un po' troppo macchinoso. D'altra parte, tutte queste battaglie offrono ricompense ed equipaggiamenti che possono essere usati sul campo. Inoltre, ci sono anche attività secondarie come allenamenti e partite amichevoli che sono importanti per migliorare la squadra, e quando finalmente si gioca a calcio, tutte queste attività iniziano ad avere senso. In definitiva, la modalità storia del gioco è un successo. Sembra davvero di giocare un'intera stagione di un anime sportivo interessante.

Tuttavia, sono le partite di calcio a essere il centro del gameplay, ma siamo lontani dall'essere EA Sports FC. Il realismo non è il fulcro principale. Le partite si svolgono in tempo reale, ma quando due giocatori si scontrano, si verifica uno scontro in cui ciascuno può scegliere un'abilità o un attacco. Questi vengono calcolati in un pool di punti difesa e punti attacco, e il giocatore con il punteggio più alto vince la partita. Lo stesso vale per segnare punti. Non basta fare il passaggio perfetto e posizionare correttamente la palla. Il portiere ha un bacino di punti. Quando viene effettuato un tiro contro di loro, i punti d'attacco del colpo vengono detratti da quel pool e, se arriva a zero, la palla finisce in porta. Pertanto, dovresti passare la palla il più possibile e usare mosse speciali per ottimizzare un tiro in porta. Sembra complicato, e devo ammettere che l'ho trovato un po' confuso. Non capisco ancora del tutto come vengano calcolate tutte queste cose, ma se trovi questo gameplay divertente, ci sono molte opportunità per approfondirlo. Tutte le mosse speciali dei giocatori sono i momenti salienti visivi delle partite di calcio. Ogni volta che ne esegui uno, vola in giro con fuoco, fulmini e strane creature. È un piacere da vedere. L'unico lato negativo è che interrompe costantemente il gameplay e, una volta che hai visto una mossa particolare molte volte, inizia a diventare un po' noioso.

La quantità di contenuti in un gioco non è necessariamente un indicatore di qualità, è ovvio, ma comunque è fantastico quando arriva un gioco ricco di contenuti, come Inazuma Eleven, e per fortuna non devi pagare un extra. Level5 merita elogi per non aver esagerato con microtransazioni e pacchetti extra, anche se qui avrebbero potuto farlo facilmente. Oltre alle storie principali del gioco, c'è un'altra modalità storia completamente diversa. Sì, ci sono due modalità storia. Il secondo si chiama Chronicle Mode, e ha una dose extra di anime. Mentre la sequenza introduttiva procede in questa modalità, inizi a chiederti se hai iniziato per sbaglio un episodio di Neon Genesis Evangelion. Per salvare il mondo dalla distruzione, devi viaggiare indietro nel tempo e scoprire il segreto dietro Keshi, una sorta di spirito che certi giocatori di football hanno la capacità di evocare. Questo avviene giocando le partite dei momenti salienti dell'intera serie Inazuma Eleven. Oltre alle due modalità storia, puoi anche creare la tua squadra con cui giocare partite online, e puoi persino costruire la tua città dove la tua squadra può allenarsi.

Inazuma Eleven: Victory Road ha i suoi problemi: alcuni aspetti sono troppo ripetitivi e monotoni, e tutti i tanti sistemi di punti possono essere difficili da comprendere, ma nel complesso è un gioco davvero buono. Non è necessario essere un tifoso di football per goderselo. Al contrario, potresti trovarlo troppo strano se ti interessa solo il calcio. Se ti piacciono i giochi di ruolo giapponesi come Persona o ami gli effetti esagerati e drammatici che solo gli anime sportivi possono offrire, Inazuma Eleven è un vero Obiettivo d'Oro.