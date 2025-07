Inazuma Eleven: Victory Road posticipato a novembre

HQ

L'idea era che avremmo potuto giocare Inazuma Eleven: Victory Road tra quasi un mese esatto, ma ora Level-5 annuncia che non sarà così. In un comunicato stampa viene spiegato che il motivo è che "il volume dei contenuti supera le nostre aspettative iniziali, è necessario più tempo per la registrazione vocale, la localizzazione multilingue e altri processi correlati".

Di conseguenza, la data della premiere è stata spostata dal 21 agosto al 13 novembre. Tuttavia, non ce ne andremo a mani vuote, poiché lo studio ha rilasciato un nuovo video ricco di gameplay del titolo che puoi vedere qui sotto.

Inazuma Eleven: Victory Road è in arrivo su PC, PlayStation, Switch e Xbox. È stato annunciato nel 2016 e da allora è stato ritardato più volte e ha persino subito un cambio di nome.