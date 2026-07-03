Incaricato di compensare una donna trasformata in meme virale tramite parodie
La sentenza stabilisce un precedente unico poiché la trasmissione ha ripetutamente utilizzato le immagini della donna per prendere in giro.
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La rete televisiva spagnola Atresmedia deve compensare la donna dietro il clip virale spagnolo "La he liado parda" ("Ho sbagliato"). È stato il Tribunale Provinciale di Madrid a ordinare al gruppo mediatico di pagarle 50.000 € più interessi legali, oltre a rimuovere la registrazione dalle piattaforme TV, radiofoniche e online.
I giudici sostengono che l'intervista giornalistica originale non fosse il problema, poiché è stata considerata una copertura giornalistica regolare. L'offesa è nei molti anni di riutilizzo per comicità e parodia, poiché quei clip sono diventati 'meme' in TV e su internet. La donna aveva accettato di apparire in un servizio di cronaca che spiegava l'incidente chimico in una piscina nel 2008, ma non per far diventare la sua immagine e la sua voce. Il tribunale ha stabilito che gli usi ripetuti o beffardi di esso violavano i suoi diritti d'onore e di immagine.
Oltre al risarcimento stesso, questa sentenza stabilisce un precedente notevole per i video virali che coinvolgono privati in Europa, poiché ora centinaia di persone con colpi simili che si presentano nei diversi canali comici e account social potrebbero portare i loro casi in tribunale. I giudici riconoscono che la viralità su internet in sé non è stata colpa di Atresmedia, ma hanno sottolineato che l'uso ripetuto del video da parte dell'emittente ha mantenuto viva l'esposizione della donna per anni, peggiorando così l'impatto sulla sua vita personale e professionale.