Incaricato di compensare una donna trasformata in meme virale tramite parodie

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La rete televisiva spagnola Atresmedia deve compensare la donna dietro il clip virale spagnolo "La he liado parda" ("Ho sbagliato"). È stato il Tribunale Provinciale di Madrid a ordinare al gruppo mediatico di pagarle 50.000 € più interessi legali, oltre a rimuovere la registrazione dalle piattaforme TV, radiofoniche e online.

I giudici sostengono che l'intervista giornalistica originale non fosse il problema, poiché è stata considerata una copertura giornalistica regolare. L'offesa è nei molti anni di riutilizzo per comicità e parodia, poiché quei clip sono diventati 'meme' in TV e su internet. La donna aveva accettato di apparire in un servizio di cronaca che spiegava l'incidente chimico in una piscina nel 2008, ma non per far diventare la sua immagine e la sua voce. Il tribunale ha stabilito che gli usi ripetuti o beffardi di esso violavano i suoi diritti d'onore e di immagine.

Oltre al risarcimento stesso, questa sentenza stabilisce un precedente notevole per i video virali che coinvolgono privati in Europa, poiché ora centinaia di persone con colpi simili che si presentano nei diversi canali comici e account social potrebbero portare i loro casi in tribunale. I giudici riconoscono che la viralità su internet in sé non è stata colpa di Atresmedia, ma hanno sottolineato che l'uso ripetuto del video da parte dell'emittente ha mantenuto viva l'esposizione della donna per anni, peggiorando così l'impatto sulla sua vita personale e professionale.