Incendio nella stazione sciistica svizzera: "Molti feriti in condizioni potenzialmente letali... Forse tra 80 e 100"

Continuiamo a ricevere aggiornamenti sul tragico incidente che ha devastato il bar Le Constellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove circa 40 persone sono morte e circa 115 sono rimaste ferite. Ora, le autorità affermano che molti dei feriti sono ancora in condizioni potenzialmente letali, con alcuni che hanno subito gravi ustioni e danni respiratori.

"Penso che un gran numero di feriti, forse tra 80 e 100, sia in condizioni potenzialmente letali", ha dichiarato venerdì Stéphane Ganzer, funzionario regionale per la salute e la sicurezza (tramite The Guardian). "Quando il 15% o più del corpo di un adulto presenta ustioni di terzo grado, c'è il rischio di morte nei giorni e nelle ore successive."

Cartelle cliniche e campioni di DNA

Le autorità stanno utilizzando cartelle cliniche e campioni di DNA per svolgere il compito "terribile e delicato" di identificare i corpi gravemente ustionati, sottolineando però che nulla può essere confermato alle famiglie finché l'identificazione non sarà certa.

Si ritiene che le vittime appartengano a più nazionalità. L'Italia ha confermato diversi cittadini tra i feriti e i dispersi, tra cui il golfista italiano sedicenne Emanuele Galeppini, nominato come prima vittima confermata. La Francia ha segnalato nove dei suoi cittadini feriti e otto dispersi. Alcuni dei feriti sono curati in ospedali in tutta Francia, Germania e Polonia.

Testimoni e filmati sui social media indicano uno "spettacolo" che coinvolge stelline o razzi di segnalazione posti in bottiglie di champagne come probabile scatenante dell'incendio, come si può vedere nella foto e nel video sopra. Le autorità stanno anche esaminando se il soffitto del seminterrato del bar, possibilmente realizzato con isolamento o rivestimento combustibile, rispettasse gli standard di sicurezza.

I proprietari del bar, i cittadini francesi Jacques e Jessica Moretti, non sono più stati contattati dalla tragedia. Abitanti locali e turisti si sono radunati per rendere omaggio, lasciando fiori e candele sulla scena. Il presidente svizzero Guy Parmelin ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale per quella che ha descritto come una delle peggiori tragedie che il nostro paese abbia mai conosciuto.