Incendio in una discoteca a Bangkok lascia 27 morti e 63 feriti: le norme di sicurezza in Thailandia nuovamente messe in discussione

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27 persone sono morte in un devastante incendio in un pub a Bangkok domenica sera; 63 persone sono state ricoverate in ospedale e 22 sono in condizioni critiche, con il fumo come principale causa di morte, secondo il governatore di Bangkok Chatchart Sittipunt in una dichiarazione riportata da EuroNews.

L'incendio è scoppiato alle 23:00 ora locale; si ritiene che sia iniziato a causa di un cortocircuito e si sia diffuso in pochi minuti a causa delle decorazioni interne infiammabili sul soffitto del bar. La maggior parte delle vittime è morta perché è corsa verso i bagni sul retro del bar, dove non ci sono uscite, con uscite antincendio non chiaramente segnalate. Si ritiene che un'uscita di emergenza sia stata bloccata, poiché alcune vittime sono state trovate anche vicino all'uscita.

La Thailandia ha una storia oscura di incendi in discoteche e bar che mettono in discussione le loro normative di salute e sicurezza: nel 2022, 25 persone sono morte in un incendio nella provincia orientale di Chonburi, nel 2022, e durante le celebrazioni di Capodanno nel 2009, 67 sono morte e 200 sono rimaste ferite in un nightclub a Bangkok. Più recentemente, nel 2024, 1.000 animali sono morti in un incendio nel mercato all'aperto di Chatuchak.