Una nuova inchiesta pubblica britannica ha concluso che Vladimir Putin ha autorizzato personalmente l'attacco Novichok del 2018 contro l'ex doppio agente Sergei Skripal, definendolo un'operazione "sorprendentemente sconsiderata" che ha portato infine alla morte della cittadina britannica Dawn Sturgess.

Skripal e sua figlia Yulia

Il rapporto afferma che Skripal e sua figlia Yulia furono avvelenati dopo che agenti del GRU applicarono l'agente nervino sulla maniglia della porta della casa di Skripal a Salisbury. Entrambi sono sopravvissuti insieme a un agente di polizia che è intervenuto sulla scena.

Gli investigatori hanno affermato che vi erano prove schiaccianti del coinvolgimento dello Stato russo e hanno sostenuto che un'operazione del genere avrebbe potuto essere approvata solo ai massimi livelli del Cremlino. Mosca ha ripetutamente negato qualsiasi ruolo nell'incidente.

Seconda grande indagine britannica

L'inchiesta ha inoltre riscontrato carenze nel modo in cui le autorità britanniche hanno gestito la sicurezza di Skripal come ex doppio agente, anche se ha concluso che l'attacco non avrebbe potuto essere realisticamente prevenuto senza l'imposizione di misure protettive estreme.

Questa è la seconda grande indagine britannica che collega Putin a un tentativo di assassinio su suolo britannico, a seguito di un'inchiesta del 2016 che ha collegato il leader russo all'avvelenamento da polonio di Alexander Litvinenko.

Informazioni su Skripal

Sergei Skripal, ex ufficiale dell'intelligence militare russa che in seguito spiò per la Gran Bretagna, fu arrestato a Mosca nel 2004 e condannato per aver trasmesso segreti di Stato all'MI6. È stato rilasciato sei anni dopo come parte di un importante scambio di spie tra Stati Uniti e Russia e si è stabilito a Salisbury, dove viveva tranquillamente con la figlia prima dell'attacco del 2018.

Informazioni su Sturgess

Dawn Sturgess, madre di 44 anni con tre figli, è tragicamente diventata una vittima involontaria dell'avvelenamento Novichok del 2018 a Salisbury. Fu esposta allo stesso agente nervino che aveva preso di mira Sergei Skripal e sua figlia, Yulia, dopo essere entrata in contatto con una bottiglia di profumo contraffatta contaminata da agenti russi. Sturgess si ammalò gravemente e morì circa quattro mesi dopo l'attacco degli Skripal.