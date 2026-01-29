Incidente aereo in Colombia ha ucciso 15 persone, incluso un candidato politico
L'aereo bimotore si schianta durante un breve volo interno vicino al confine venezuelano, senza che siano stati segnalati sopravvissuti.
Un piccolo aereo passeggeri si è schiantato mercoledì nel nord-est della Colombia, uccidendo tutte e 15 le persone a bordo, tra cui un deputato in carica e un candidato al Congresso, hanno riferito i funzionari. Il turboelica Beechcraft 1900, operato per la compagnia aerea statale Satena, era decollato da Cúcuta vicino al confine venezuelano diretto a Ocana quando perse il contatto con il controllo del traffico aereo poco dopo l'inizio del volo.
Le autorità hanno successivamente individuato i rottami nella regione rurale di Playa de Belén, nel Norte de Santander, una zona montuosa nota per la coltivazione della coca e la presenza di gruppi armati illegali. Tra le vittime vi erano Diogenes Quintero, membro della Camera dei Rappresentanti colombiana che rappresenta una circoscrizione per la pace, e Carlos Salcedo, medico e candidato per un seggio al Congresso, insieme ad altri passeggeri e due membri dell'equipaggio.
Satena ha confermato che tutti a bordo (13 passeggeri e 2 membri dell'equipaggio) sono morti, e le squadre di soccorso hanno recuperato i resti sul luogo dell'incidente. Le autorità colombiane dei trasporti e dell'aviazione hanno attivato protocolli di indagine standard per determinare la causa dell'incidente, ma non sono ancora stati rilasciati risultati ufficiali.