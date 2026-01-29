Incidente aereo in Colombia ha ucciso 15 persone, incluso un candidato politico

HQ

Un piccolo aereo passeggeri si è schiantato mercoledì nel nord-est della Colombia, uccidendo tutte e 15 le persone a bordo, tra cui un deputato in carica e un candidato al Congresso, hanno riferito i funzionari. Il turboelica Beechcraft 1900, operato per la compagnia aerea statale Satena, era decollato da Cúcuta vicino al confine venezuelano diretto a Ocana quando perse il contatto con il controllo del traffico aereo poco dopo l'inizio del volo.

Le autorità hanno successivamente individuato i rottami nella regione rurale di Playa de Belén, nel Norte de Santander, una zona montuosa nota per la coltivazione della coca e la presenza di gruppi armati illegali. Tra le vittime vi erano Diogenes Quintero, membro della Camera dei Rappresentanti colombiana che rappresenta una circoscrizione per la pace, e Carlos Salcedo, medico e candidato per un seggio al Congresso, insieme ad altri passeggeri e due membri dell'equipaggio.

Satena ha confermato che tutti a bordo (13 passeggeri e 2 membri dell'equipaggio) sono morti, e le squadre di soccorso hanno recuperato i resti sul luogo dell'incidente. Le autorità colombiane dei trasporti e dell'aviazione hanno attivato protocolli di indagine standard per determinare la causa dell'incidente, ma non sono ancora stati rilasciati risultati ufficiali.