Incidente aereo militare colombiano uccide 66 persone

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Un aereo militare Hercules C-130 costruito dalla Lockheed Martin si è schiantato lunedì a Puerto Leguizamo, vicino al confine con il Perù, uccidendo 66 persone e lasciando quattro ancora disperse. L'aereo trasportava 128 persone, inclusi 115 membri dell'esercito, 11 membri dell'Aeronautica e due agenti della polizia nazionale, secondo Hugo Alejandro Lopez, capo delle forze armate colombiane.

L'incidente è avvenuto durante il decollo, con l'aereo che avrebbe colpito vicino alla fine della pista e un albero mentre cadeva. L'aereo prese fuoco e gli ordigni esplosivi a bordo detonarono. I residenti dell'area remota furono i primi a soccorrere i sopravvissuti, trasportando il personale ferito in motocicletta prima che l'assistenza militare potesse raggiungere il difficile luogo dell'incidente. Cinquantasette sopravvissuti sono stati ricoverati in ospedale, di cui 30 in condizioni non gravi.

Incidente aereo militare colombiano // Shutterstock

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha criticato i ritardi burocratici nella modernizzazione dell'esercito, avvertendo che ulteriori rinvii metterebbero a rischio vite umane. Lockheed Martin ha confermato di assistere nelle indagini.

Gli aerei Hercules C-130, lanciati per la prima volta negli anni '50, sono ampiamente utilizzati dalla Colombia per il trasporto truppe nel contesto del conflitto interno durato decenni, che ha causato oltre 450.000 morti. L'aereo precipitato corrisponde al numero di coda di uno dei tre C-130 recentemente trasferiti dagli Stati Uniti.

Questo segue un episodio simile a febbraio, quando un C-130 boliviano si schiantò a El Alto, causando la morte di più di 20 persone e le decine.