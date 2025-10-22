Incidente di autobus in Uganda provoca almeno 63 vittime

HQ

Un grave incidente stradale in Uganda ha posto fine alla vita di almeno 63 persone dopo che due autobus si sono scontrati su una strada trafficata che collega la capitale con le regioni settentrionali.

I rapporti preliminari indicano che l'incidente è avvenuto durante rischiose manovre di sorpasso che hanno coinvolto i due autobus, insieme ad altri veicoli sull'autostrada.

Le autorità hanno confermato che tutte le vittime erano passeggeri degli autobus coinvolti, evidenziando le continue preoccupazioni per la sicurezza stradale nel paese.

I servizi di emergenza hanno risposto prontamente, assistendo i sopravvissuti e gestendo la scena, e sono in corso indagini per determinare le circostanze complete dietro la tragedia.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!