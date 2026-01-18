Incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna lascia almeno sette morti

HQ

Un devastante incidente ferroviario nel sud della Spagna ha causato almeno sette morti e circa 100 feriti dopo che due treni ad alta velocità sono deragliati vicino alla città di Adamuz, nella provincia di Córdoba, domenica sera, secondo l'emittente statale spagnola RTVE. Almeno 25 dei feriti risultano in condizioni gravi.

L'incidente avvenne poco dopo le 18:40, circa dieci minuti dopo che un treno ad alta velocità Iryo partì da Málaga diretto a Madrid. L'operatore della rete ferroviaria spagnola, Adif, ha dichiarato che il treno è deragliato e si è schiantato su un binario adiacente, causando il deragliamento anch'esso di un secondo treno da Madrid a Huelva.

I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto, inviando ambulanze, squadre mediche e veicoli di soccorso mentre tutto il traffico ferroviario nell'area veniva interrotto. Immagini condivise da passeggeri e giornalisti a bordo mostravano carrozze inclinate su un fianco, con viaggiatori sbalorditi che evacuavano e si sedevano lungo i binari mentre calava la notte.

Adif ha sospeso tutti i servizi ferroviari tra Madrid e Andalusia mentre le autorità valutano i danni e indagano sulla causa dell'incidente. Iryo, l'operatore ferroviario privato di proprietà italiana coinvolto nell'incidente, ha dichiarato di collaborare con i servizi di emergenza. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dei deragliamenti, e il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare man mano che le operazioni di soccorso continuano...