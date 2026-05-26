Incidente mortale in Belgio: treno che si scontra con scuolabus

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Una collisione a un passaggio a livello tra un treno passeggeri e un minibus scolastico di una scuola per bisogni speciali ha causato la morte di quattro persone, due delle quali minorenni, questa mattina intorno alle 8:15 CEST nella città belga di Buggenhout, 30 chilometri a nord di Bruxelles. C'erano circa cento passeggeri sul treno, nessuno dei quali rimase ferito, ma nel caso del minibus, due studenti, l'autista e un insegnante che viaggiavano con loro sono morti.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause del tragico incidente. Secondo i rapporti, le barriere erano abbassate e il segnale del passaggio a livello era rosso. Il macchinista aveva attivato i freni d'emergenza, ma era troppo tardi. La ministra della Giustizia belga, Annelies Verlinden, ha espresso la sua tristezza e ha dichiarato che l'ufficio del pubblico ministero sta 'monitorando da vicino' la situazione per avviare un'indagine sull'incidente, le cui cause sono ancora sconosciute.