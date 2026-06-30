Incoming I licenziamenti di Xbox si definivano "il più grande evento di licenziamento singolo nella storia del gaming"
Il creatore di Duke Nukem, George Broussard, afferma di essere stato informato della lista delle chiusure pianificate degli studi Xbox.
Grand Theft Auto VI (Xbox X)
Da quando è emerso il rapporto secondo cui Xbox avrebbe subito un bagno di ristrutturazione massacrata, con innumerevoli licenziamenti e diversi grandi studi chiusi o venduti, abbiamo atteso informazioni più precise e chiare su questo fronte.
Sebbene l'ultimo aggiornamento di Jason Schreier affermi che i principali licenziamenti di Xbox non avverranno effettivamente fino alla fine dell'anno fiscale - che per riferimento, oggi è l'ultimo giorno dell'anno fiscale per la gigantesca azienda tecnologica, quindi preparatevi a qualcosa di enorme a breve - l'impatto sembra aver già influenzato i licenziamenti nella principale agenzia PR di Xbox, Assembly, in una certa misura, dato che l'azienda ha iniziato una ristrutturazione ma presumibilmente "non è legata alla risoluzione dei contratti di Xbox."
Sulla base di ciò, ora in un post sui social media, George Broussard (noto per aver co-fondato il 3D Realms originale e creato Duke Nukem) ha affermato di aver visto la lista degli studi Xbox interessati dai licenziamenti pianificati, considerando l'evento il "più grande singolo licenziamento nella storia del gaming."
Prosegue aggiungendo: "Xbox sarà estremamente impopolare per molto tempo e la devastazione risuonerà come la meteora che ha eliminato i dinosauri.
"Oltre a tutto ciò, ci saranno anche licenziamenti negli studi che restano."
Questo arriva anche mentre un nuovo rapporto di GamesBeat segnala che anche Undead Labs è all'asta, nonostante abbia appena mostrato State of Decay 3 all'inizio di questo mese. Questo è in linea con il precedente rapporto sul creatore di Seneua, Ninja Theory, sempre a rischio di essere chiuso o venduto, nonostante abbia presentato un nuovo gioco, con la speranza che la rivelazione faccia salire il prezzo dello sviluppatore e porti qualcuno a prenderli.
In ogni caso, una cosa è chiara: presto ci sarà un grande annuncio e cambierà per sempre il modo in cui vediamo Xbox.