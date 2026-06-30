Incoming I licenziamenti di Xbox si definivano "il più grande evento di licenziamento singolo nella storia del gaming"

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Da quando è emerso il rapporto secondo cui Xbox avrebbe subito un bagno di ristrutturazione massacrata, con innumerevoli licenziamenti e diversi grandi studi chiusi o venduti, abbiamo atteso informazioni più precise e chiare su questo fronte.

Sebbene l'ultimo aggiornamento di Jason Schreier affermi che i principali licenziamenti di Xbox non avverranno effettivamente fino alla fine dell'anno fiscale - che per riferimento, oggi è l'ultimo giorno dell'anno fiscale per la gigantesca azienda tecnologica, quindi preparatevi a qualcosa di enorme a breve - l'impatto sembra aver già influenzato i licenziamenti nella principale agenzia PR di Xbox, Assembly, in una certa misura, dato che l'azienda ha iniziato una ristrutturazione ma presumibilmente "non è legata alla risoluzione dei contratti di Xbox."

Sulla base di ciò, ora in un post sui social media, George Broussard (noto per aver co-fondato il 3D Realms originale e creato Duke Nukem) ha affermato di aver visto la lista degli studi Xbox interessati dai licenziamenti pianificati, considerando l'evento il "più grande singolo licenziamento nella storia del gaming."

Prosegue aggiungendo: "Xbox sarà estremamente impopolare per molto tempo e la devastazione risuonerà come la meteora che ha eliminato i dinosauri.

"Oltre a tutto ciò, ci saranno anche licenziamenti negli studi che restano."

Questo arriva anche mentre un nuovo rapporto di GamesBeat segnala che anche Undead Labs è all'asta, nonostante abbia appena mostrato State of Decay 3 all'inizio di questo mese. Questo è in linea con il precedente rapporto sul creatore di Seneua, Ninja Theory, sempre a rischio di essere chiuso o venduto, nonostante abbia presentato un nuovo gioco, con la speranza che la rivelazione faccia salire il prezzo dello sviluppatore e porti qualcuno a prenderli.

In ogni caso, una cosa è chiara: presto ci sarà un grande annuncio e cambierà per sempre il modo in cui vediamo Xbox.