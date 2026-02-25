Gamereactor

Crimson Desert

Incontra i Crimson Desert doppiatori

Gli attori dietro i tre personaggi principali rivelano come li hanno affrontati per trovare la personalità giusta.

Un gioco di ruolo così esteso come Crimson Desert ha naturalmente una lunga lista di doppiatori, tutti i quali devono esibirsi a un livello elevato affinché l'immersione nel gioco non venga compromessa. Con solo tre settimane rimaste alla prima, Pearl Abyss pensa che sia giunto il momento di conoscere i doppiatori dietro l'avventura.

In un post su Instagram, ora incontriamo i più importanti per vedere come sono le persone dietro le voci, inclusi i protagonisti giocabili Kliff (Alec Newman), Oongka (Steward Scudamore) e Damiane (Rebecca Hanssen). In un'intervista con Epic Games Store, Newman parla di come si è avvicinato al suo protagonista:

"Immaginarlo come uno scozzese aiutò a identificare alcune delle sue caratteristiche e atteggiamenti—uno scetticismo naturale e una vigilanza."

Prosegue descrivendo la personalità di Kliff, di cui apparentemente vedremo diversi lati:

"Kliff ha una sorta di cinismo burbero di default, ma mentre andavamo nelle registrazioni, abbiamo colto l'opportunità di vedere anche altre parti della sua personalità... È capace di grandi emozioni e non solo aggressività o ferocia. Il senso di famiglia con gli altri Greymanes è probabilmente al centro emotivo di Kliff."

Scudamore ebbe anche l'opportunità di parlare del suo personaggio apparentemente un po' burbero, descritto come laconico e riservato, con un notevole controllo sulle emozioni:

"Non è silenzioso perché gli manca l'emozione. È silenzioso perché sceglie le parole con cura. Questo tipo di moderazione—essere espressivi e ponderati prima di agire – è qualcosa che ammiro profondamente."

Crimson Desert
Da sinistra: Oongka, Kliff e Damiane.

Infine, abbiamo Hanssen, che è una doppiatrice esperta e ha interpretato Alfira in Baldur's Gate III e Eve in Stellar Blade, tra gli altri, negli ultimi anni. Ora porterà vita e personalità a Damiane, e dice:

"Sono più una persona che vuole compiacere gli altri per natura, ma è stato incredibilmente catartico attingere al mio senso della giustizia mentre interpretavo Damiane. Invece di essere composta e corretta, è una persona forte, indipendente e assertiva che non ha paura di dire ciò che pensa o di fare ciò che ritiene giusto."

Dai un'occhiata all'intervista approfondita al link sopra e, il 19 marzo, Crimson Desert debutterà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Crimson Desert

