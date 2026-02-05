Incontra il cast di 11 comici del Regno Unito Saturday Night Live
La serie inizierà a andare in onda a marzo.
Ci sono molti scettici riguardo all'ultimo tentativo imminente di portare Saturday Night Live nel Regno Unito, in parte dovuto al fatto che il tipo di commedia che americani e britannici apprezzano è diverso. Sebbene la serie di lunga durata sia stata un enorme successo negli Stati Uniti, è sempre stata accolta in modo diverso nel Regno Unito, con la gente del paese abituata a un tipo di umorismo molto diverso.
Nonostante ciò e nonostante il fatto che in passato non sia riuscito a rendere SNL una presenza fissa nel Regno Unito, è in corso un altro tentativo e, con questa messa in onda prevista per marzo, ora conosciamo il duo di 11 comici che costituirà il cast principale e il cuore pulsante del progetto.
Il cast completo è composto dai seguenti individui:
- Hammed Animashaun
- Ayoade Bamgboye
- Larry Dean
- Celeste Dring
- George Fouracres
- Ania Magliano
- Annabel Marlow
- Al Nash
- Jack Shep
- Emma Sidi
- Paddy Young
La data esatta di anteprima per il primo show SNL UK è prevista per il 21 marzo (un sabato, naturalmente), con lo show in streaming su Sky e sulla piattaforma Now nel paese.
Ti sintonizzerai?