Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Saturday Night Live

Incontra il cast di 11 comici del Regno Unito Saturday Night Live

La serie inizierà a andare in onda a marzo.

Ci sono molti scettici riguardo all'ultimo tentativo imminente di portare Saturday Night Live nel Regno Unito, in parte dovuto al fatto che il tipo di commedia che americani e britannici apprezzano è diverso. Sebbene la serie di lunga durata sia stata un enorme successo negli Stati Uniti, è sempre stata accolta in modo diverso nel Regno Unito, con la gente del paese abituata a un tipo di umorismo molto diverso.

Nonostante ciò e nonostante il fatto che in passato non sia riuscito a rendere SNL una presenza fissa nel Regno Unito, è in corso un altro tentativo e, con questa messa in onda prevista per marzo, ora conosciamo il duo di 11 comici che costituirà il cast principale e il cuore pulsante del progetto.

Il cast completo è composto dai seguenti individui:


  • Hammed Animashaun

  • Ayoade Bamgboye

  • Larry Dean

  • Celeste Dring

  • George Fouracres

  • Ania Magliano

  • Annabel Marlow

  • Al Nash

  • Jack Shep

  • Emma Sidi

  • Paddy Young

La data esatta di anteprima per il primo show SNL UK è prevista per il 21 marzo (un sabato, naturalmente), con lo show in streaming su Sky e sulla piattaforma Now nel paese.

Ti sintonizzerai?

Saturday Night Live

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto