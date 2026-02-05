Incontra il cast di 11 comici del Regno Unito Saturday Night Live

Ci sono molti scettici riguardo all'ultimo tentativo imminente di portare Saturday Night Live nel Regno Unito, in parte dovuto al fatto che il tipo di commedia che americani e britannici apprezzano è diverso. Sebbene la serie di lunga durata sia stata un enorme successo negli Stati Uniti, è sempre stata accolta in modo diverso nel Regno Unito, con la gente del paese abituata a un tipo di umorismo molto diverso.

Nonostante ciò e nonostante il fatto che in passato non sia riuscito a rendere SNL una presenza fissa nel Regno Unito, è in corso un altro tentativo e, con questa messa in onda prevista per marzo, ora conosciamo il duo di 11 comici che costituirà il cast principale e il cuore pulsante del progetto.

Il cast completo è composto dai seguenti individui:



Hammed Animashaun



Ayoade Bamgboye



Larry Dean



Celeste Dring



George Fouracres



Ania Magliano



Annabel Marlow



Al Nash



Jack Shep



Emma Sidi



Paddy Young



La data esatta di anteprima per il primo show SNL UK è prevista per il 21 marzo (un sabato, naturalmente), con lo show in streaming su Sky e sulla piattaforma Now nel paese.

Ti sintonizzerai?