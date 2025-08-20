Incontra il team che ha realizzato la brillante colonna sonora di Star Wars Outlaws, guidato da Wilbert Roget II

HQ

Star Wars Outlaws, il sottovalutato Ubisoft AAA dell'anno scorso, ha almeno ottenuto un certo riconoscimento negli spettacoli di premiazione con la colonna sonora, vincendo ai Game Audio Network Guild Awards e ottenendo nomination ai BAFTA, ai Grammy e ai D.I.C.E. per la colonna sonora composta da Wilbert Roget II. Questo compositore americano, autore anche di Star Wars The Older Republic, Call of Duty WWII, Mortal Kombat 11 o Helldivers 2, ha chiacchierato con Gamereactor alla Devcom, durante la Gamescom 2025, e ci ha raccontato le sue ispirazioni per la colonna sonora di Star Wars.

Mentre Roget II era il compositore principale del gioco, assunto dopo aver composto il tema principale, assunse un team quando vide la portata del gioco, con cinque pianeti e diverse fazioni. Cody Mathew Johnson, da Trek a Yomi, ha realizzato l'ormai iconico tema della cantina. "Ho adorato il suo lavoro su Trek to Yomi, dove si è davvero immerso negli strumenti tradizionali giapponesi.

E ho pensato, beh, se riesce a mettere così tanta attenzione e dettaglio in una sola cultura, allora certamente può farlo per Star Wars."

Roget assunse anche due amici di Seattle. John Everest, che ha lavorato a Disintegration, è stato assunto per la sua abilità nel fondere il sintetizzatore con elementi orchestrali. Kazuma Junochi, compositore di Metal Gear Solid 4 e Peace Walker (Junochi), è stato ingaggiato poiché il gioco ha molte sezioni di sigilli. Junochi aveva anche composto un episodio di Star Wars Visions, Il Nono Jedi.

Oltre alle nuove tematiche, il gioco riutilizza anche alcune tematiche classiche di John Williams, ma sapientemente aggiunte solo in alcuni momenti del gioco. "Ogni volta che si girano questi classici momenti di Star Wars, come andare nello spazio o combattere nello spazio o avere a che fare con gli Imperiali, allora suona molto tradizionalmente come Star Wars, John Williams. Ma quando si ha a che fare con fazioni furtive o criminali, a quel punto, useremo più nuovi elementi come strumenti trovati o strumenti del mondo o elementi di sintetizzatore di design".

Puoi guardare la nostra intervista completa con Wilbert Roget II qui sotto con maggiori dettagli sul punteggio di Star Wars Outlaws, dove parliamo anche del suo lavoro sui giochi Mortal Kombat e Tomb Raider.