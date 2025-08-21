Incontra la nuova famiglia Weasley in Harry Potter della HBO

HQ

La produzione della prima stagione della serie di Harry Potter della HBO è attualmente in corso, con le foto del set che mostrano già Dominic McLaughlin e Nick Frost che vagano per le strade nei panni di Harry e Hagrid. Ora, HBO ha condiviso una nuova immagine che presenta l'intera schiera dei fratelli Weasley: Percy, Fred, George, Ron e Ginny. Sapevamo già che Ron sarà interpretato da Alastair Stout, ma ora è confermato che Percy sarà interpretato da Ruari Spooner, Fred e George dai gemelli Tristan e Gabriel Harland e Ginny da Gracie Cochrane.

In precedenza è stato rivelato che Katherine Parkinson interpreterà il ruolo della madre dei fratelli, Molly Weasley, anche se non è stata ancora rilasciata un'immagine ufficiale di lei in costume. Per quanto riguarda il padre della famiglia, Arthur Weasley, il ruolo rimane per ora non scelto – non del tutto sorprendente, dal momento che il personaggio non dovrebbe apparire fino alla seconda stagione.

Cosa ne pensi del casting, nel bene o nel male?