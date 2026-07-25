Inde Navarrette di Obsession dimostra di essere una vera giocatrice, con una reazione a una rara copia di Modern Warfare 2

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Prima di stupire il pubblico cinematografico di tutto il mondo con la sua interpretazione di Nikki Freeman (e la creazione folle di desideri spesso soprannominata "Freaky Nikki"), Inde Navarrette di Obsession stava distruggendo le lobby in Call of Duty sia come streamer che come attrice. Navarrette forse non è ancora tornata nel mondo di Twitch, ma è chiaramente ancora una gamer nel profondo, come dimostra la sua reazione a una rara copia di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Milioni di copie dello sparatore del 2009 sono state vendute, ma poche sono state conservate in condizioni impeccabili. Quella regalata a Navarrette (come dimostrato da Fanatics Collect) era persino sigillata in un protettore di plastica per garantirne la qualità. Gli occhi di Navarrette si illuminano quando vede il gioco, riconoscendolo subito come una copia originale del 2009.

Il fan che gliel'ha regalata le ha detto che una copia simile è stata venduta online a 1000 dollari, ma Navarrette non ha intenzione di liberarsi del regalo a breve. Terrà la sua condizione, sulla sua mensole.

Mentre vedere qualcuno impazzire per una copia immacolata di un gioco di quasi vent'anni fa può sembrare l'alba di una nuova era di "collezionisti", per decenni le persone scambiano giochi più rari per somme di denaro maggiori. La reazione virale di Navarrette potrebbe portare a far conoscere più persone i giochi rari, ma non dovresti preoccuparti di scalp e prezzi in aumento più del solito grazie a questo.