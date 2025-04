India e Danimarca rafforzano il partenariato strategico verde Un impegno per un futuro sostenibile all'insegna dell'innovazione e della cooperazione.

HQ Le ultime notizie su India e Danimarca . Il primo ministro Narendra Modi ha recentemente ribadito l'impegno dell'India per il partenariato strategico verde con la Danimarca durante una telefonata con il primo ministro danese Mette Frederiksen. Puoi leggere l'annuncio qui. I leader hanno sottolineato l'importanza di continuare la collaborazione nei settori delle energie rinnovabili, dell'azione per il clima e delle tecnologie verdi. Istituita nel 2020, questa partnership ha registrato progressi significativi, tra cui la ricerca congiunta sui combustibili verdi e le energie rinnovabili. L'esperienza della Danimarca nell'energia eolica e nella tecnologia dell'acqua svolge un ruolo chiave nella transizione verde dell'India. Mentre entrambi i paesi lavorano per un futuro sostenibile, il primo ministro Modi non vede l'ora di rafforzare ulteriormente questa relazione al prossimo vertice India-Nordic. Narendra Modi e Mette Frederiksen // Shutterstock