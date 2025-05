India e Pakistan concordano un cessate il fuoco immediato I colloqui mediati dagli Stati Uniti pongono fine a quattro giorni di scioperi transfrontalieri.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato sabato che entrambi i paesi hanno concordato un cessate il fuoco completo e immediato dopo quattro giorni di intensificazione degli scambi militari che hanno causato la morte di 66 civili. L'annuncio è arrivato dopo negoziati notturni mediati dagli Stati Uniti, con entrambi i paesi che hanno confermato la sospensione di tutti gli spari a partire da sabato pomeriggio. I leader militari di entrambe le parti hanno in programma di riprendere le discussioni il 12 maggio. Dopo il 28 aprile 2025 Kashmir, India. Attacco, Pahalgam Bisaran affronta il silenzio, strade vuote, affari in stallo, acque fresche e un villaggio in lutto, nessun turista cammina in questo paesaggio di bellezza // Shutterstock