Indian Wells 2026: I migliori giocatori nel singolare maschile e femminile e quando giocano

Il sorteggio per il BNP Paribas Open 2026 (2026 Indian Wells), il torneo che si svolge ufficialmente dal 4 al 15 marzo, si terrà questa sera lunedì, con molte delle più grandi stelle del tennis... e la dubbiosa partecipazione di alcuni attori come Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Holger Rune, ancora intrappolati nei loro hotel a Dubai o Qatar mentre lo spazio aereo rimane chiuso a causa del conflitto in Medio Oriente.

Tra i giocatori previsti per il singolare maschile di Indian Wells ci sono i numeri 1 e 2 al mondo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, oltre al cinque volte campione Novak Djokovic, record pari; il numero 3 al mondo Alexander Zverev, il campione in carica Jack Draper (che ha giocato per la prima volta nel 2026 dopo che un infortunio ha interrotto prematuramente la sua ultima stagione) e i favoriti di casa Taylor Fritz e Ben Shelton.

Nel singolare femminile, le migliori teste di serie includono Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, che hanno confermato la loro presenza al WTA Masters 1.000 dopo il loro ritiro dai Dubai Championships, quando Jessica Pegula ha sconfitto Elina Svitolina. La campionessa in carica a Indian Wells, Mirra Andreeva, è l'ottava testa di serie.

I giocatori testa di serie avranno accesso diretto al secondo turno, il che significa che il loro debutto avrà luogo intorno a domenica 8 marzo. Il primo turno si svolgerà intorno a venerdì 6 marzo, con la finale domenica 15 marzo.