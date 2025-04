Indiana Jones and the Great Circle avrà un'edizione fisica su PS5 a condizione di un download di +100 GB

HQ

A partire da domani, 15 aprile, gli utenti PlayStation che hanno acquistato la Premium Edition di Indiana Jones and the Great Circle potranno iniziare questa enorme avventura sulla console di Sony, dopo più di quattro mesi in esclusiva sulle console Xbox Series. Il titolo di MachineGames è stato il primo ad andare direttamente con un annuncio multipiattaforma, essendo un first party di Xbox Games Studios, ed è stato anche una delle più grandi sorprese alla fine del 2024. In effetti, per molti ha finito per essere il gioco dell'anno.

Una delle speranze che molti avevano per la versione PS5 di Indiana Jones and the Great Circle era quella di godere, dopo questi mesi di patch e revisioni, di un'edizione fisica completa con l'intero gioco su supporti Blu-ray, ma sembra che non sarà così. Infatti, il disco PS5 di The Great Circle contiene solo 20 GB di dati, e gli altri 105 GB (della dimensione completa di cui il gioco ha bisogno per essere installato sulla console) dovranno essere scaricati con un aggiornamento, come mostrato dal canale Youtube RETRO GAME FUTURE, che ha ottenuto una copia dell'edizione standard prima della sua uscita il 17 aprile.

Questo, comprensibilmente, non è andato giù ai fan della conservazione dei giochi e alla lotta per il riconoscimento della proprietà quando si effettua l'esborso, un argomento caldo in questi giorni con le decisioni sulle chiavi digitali su Nintendo Switch 12 o il caso giudiziario di The Crew con Ubisoft.