Indiana Jones and the Great Circle confermato per il lancio di aprile su PS5

Se pensavate che l'arrivo di Forza Horizon 5 su PlayStation 5 alla fine di aprile potesse essere una sorta di prova che Indiana Jones and the Great Circle arriverà sulla piattaforma un po' più tardi nel corso dell'anno (che cosa stupida da pensare...), abbiamo alcune notizie interessanti da condividere.

A seguito delle recenti indiscrezioni del sempre affidabile Dealabs inizialmente e poi del teaser della stessa Bethesda, è stato ora confermato che Indiana Jones and the Great Circle arriverà su PS5 già il 17 aprile.

Abbiamo ottenuto queste informazioni in un video che puoi vedere qui sotto, e anche sul PlayStation Store, dove si nota che il gioco avrà il supporto DualSense al debutto.

Con questo debutto in arrivo, aprile sarà un mese in cui non uno, ma ben due giochi sviluppati da Xbox Game Studios faranno il loro arrivo su PS5. Quindi, con Indiana Jones e Forza Horizon in arrivo, quale sei più entusiasta di giocare sull'hardware di Sony?