Indiana Jones and the Great Circle è superiore a 125 gigabyte per PlayStation 5

Indiana Jones and the Great Circle ha affascinato sia i giocatori che i media quando è stato presentato per la prima volta lo scorso dicembre, ma all'epoca era disponibile solo per PC e Xbox Series S/X. Il 17 aprile è il momento della versione PlayStation 5 e ora PlayStation Game Size rivela quanto sia grande questa versione e, come previsto, si tratta di una grossa fetta che potrebbe richiedere di ripulire un po' l'SSD.

In totale, il gioco arriva a 125,29 gigabyte, e questo senza alcuna potenziale patch del giorno 1. Se acquisti la Premium Edition, puoi pre-caricare già dal 13 aprile, mentre la Standard Edition può iniziare il pre-caricamento il 15 aprile.

Indiana Jones and the Great Circle è ora disponibile per PC e Xbox Series SS/X ed è incluso in Game Pass. Riuscirai a vivere le avventure di Indy per Playstation 5?