Indiana Jones and the Great Circle: L'Ordine dei Giganti arriva il 4 settembre

Non sarebbe un Xbox Games Showcase senza dare un'occhiata a MachineGames e a ciò che hanno fatto. Dopo aver rilasciato Indiana Jones and the Great Circle nel dicembre del 2024, meno di un anno dopo stiamo ricevendo il nostro primo DLC per il gioco.

Indiana Jones and the Great Circle: L'Ordine dei Giganti vede Indy partire per una nuova avventura. Abbiamo solo un breve assaggio di alcuni DLC, ma sembra cinematografico come il gioco base, con un'anticipazione di una serie di statue di cavalieri templari alla fine.

Indiana Jones and the Great Circle: L'Ordine dei Giganti non ci farà aspettare a lungo per la sua uscita, e arriverà il 4 settembre. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: