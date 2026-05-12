Indiana Jones and the Great Circle su Nintendo Switch 2

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Lasciate che sia chiaro fin dall'inizio: questa non sarà una recensione che si concentri su quanto Indiana Jones and the Great Circle sia meraviglioso come videogioco. Quello che MachineGames ci ha portato per la prima volta su Xbox Series, poi su PlayStation 5 e, infine, ora su Nintendo Switch 2, è una delle migliori avventure per giocatore singolo che abbiamo apprezzato negli ultimi anni. La loro decisione apparentemente rischiosa di offrirci un titolo d'azione in prima persona, dove c'è pochissima pistola ma molto pugni e frustate, mescolate a splendide aree open world, piene di angoli da esplorare e con un tocco cinematografico. In breve, non siamo qui per rendere omaggio ai contenuti stessi (beh, forse un po'), ma per decidere se questa versione per Nintendo Switch 2 meriti di indossare il cappello e brandire la frusta.

Indiana Jones and the Great Circle è un gioiello, una vera lezione magistrale di design che sfrutta in modo eccellente il suo approccio per raccontare la storia che si propone di raccontare senza mai sconvolgere l'equilibrio tra un'avventura narrativa di un franchise famoso in tutto il mondo, un gioco d'azione o un gioco di enigmi piuttosto elaborati. Magnus l'ha davvero apprezzato quando il gioco è uscito su Xbox Series, e io ho seguito l'esempio qualche mese dopo (per Gamereactor Spain), giocando alla versione PlayStation 5 dall'inizio alla fine. Nel frattempo, David è andato oltre e ci ha anche detto quanto gli sia piaciuto il DLC Order of the Giants. Abbiamo già parlato di più che abbastanza di tutto ciò che c'è da dire sul suo contenuto, sulla sua verticalità e sulla sua miriade di dettagli per godere dell'esplorazione del Vaticano, dell'Egitto e di Sukhothai.

Su Nintendo Switch 2, però, la prima cosa da tenere a mente è che non possiamo aspettarci la stessa fedeltà tecnica vista nelle versioni precedenti. La console Nintendo, con tutti i suoi numerosi vantaggi, è un passo indietro rispetto all'attuale generazione di console Microsoft e Sony, e dove quelle sono riuscite a raggiungere e mantenere i 60 fps, Indiana Jones and the Great Circle su Nintendo Switch 2 deve accontentarsi di offrire un stabile (seppur ) 30 fps. Non offre nemmeno la stessa risoluzione grafica, essendo limitato a 1080p in modalità Docked, mentre in modalità portatile lo schermo offre una risoluzione di 720p. Nel gioco, questo compromesso è più evidente nella definizione dei modelli facciali e in una sensazione di motion blur più marcata di quanto vorrei, dato quello che mi è già piaciuti prima.

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Tuttavia, l'illuminazione e la definizione di ambienti e ambientazioni risultano ben realizzate. L'interazione di luce e ombra con lanterne e torce, come durante l'incursione notturna a Castel Sant'Angelo o nelle catacombe vaticane, cattura efficacemente il crepitio delle fiamme o i riflessi su pozze o superfici metalliche. Tuttavia, la potenza ridotta significa, ad esempio, che ci sono meno NPC, come il personale di manutenzione e il clero che girano per la Città del Vaticano, che è l'area che ho esplorato di più per questa revisione tecnica.

La cosa positiva di giocare a Indy su Nintendo Switch 2 è che, ovunque tu punti, il giroscopio risponde con precisione. Sì, certo, puoi semplicemente usare le levette per focalizzare la ricerca come faresti con qualsiasi altro FPS, ma qui, dove sono necessarie osservazioni attente e seguire indizi sottili per risolvere enigmi, usare il giroscopio per esplorare sembrava un modo più naturale di farlo. D'altra parte, e visto che siamo sul tema delle particolarità, devo dire che non mi è del tutto chiaro se la modalità mouse sarà un punto di forza per provare questa versione. Ho provato con tutte le mie forze a 'costringermi a usarla', ma la risposta non era precisa come avrei voluto, né sembrava abbastanza precisa in momenti come mirare un'arma nel mezzo di una lotta. Puoi regolare la sensibilità nel menu, ma non sono riuscito a trovare un'impostazione che bilanciasse la sfocatura del movimento con la precisione del mouse.

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Indiana Jones and the Great Circle è un grande gioco, come ho detto all'inizio, e giocarci su Nintendo Switch 2, anche con i suoi limiti, rimane un'esperienza altamente consigliata. È anche un'ulteriore prova che Bethesda sta migliorando sempre di più nel perfezionare l'equilibrio esatto per garantire che i suoi titoli abbiano buone prestazioni sulla piattaforma, dopo il mediocre Skyrim e il più che soddisfacente Fallout 4. Se sei anche un fan dei formati fisici e della conservazione dei videogiochi, ti farà piacere sapere che la cartuccia contiene la versione completa del gioco base e il DLC Order of the Giants (con doppiaggio localizzato incluso), che sicuramente convincerà alcuni a prenderlo.

Se non possiedi una Xbox Series X o una PlayStation 5, o semplicemente vuoi portare Indy in vacanza quest'estate ovunque tu vada, The Great Circle su Nintendo Switch 2 continua a offrire un'esperienza puramente Indiana Jones, dove i suoi successi nell'adattarsi a un sistema meno potente superano i limiti che affronta. Con alcune modifiche al lancio per migliorare queste funzionalità specifiche per la piattaforma, MachineGames ha ancora tanti tesori da offrire ai giocatori con il gioco.