Indiana Jones arriva su Switch 2 con una vera e propria versione fisica completa

HQ

C'è stata molta controversia sulle Game Key Card per Switch 2. Se te lo sei perso, il problema è che molti giochi fisici in realtà non sono fisici. Le cartucce che acquisti sono solitamente vuote (ad eccezione dei giochi Nintendo e di alcune offerte di terze parti) e contengono solo una chiave che ti dà il diritto di scaricare il gioco. Se, ad esempio, prendi un volo lungo e compri un gioco fisico per Switch 2 in aeroporto per avere qualcosa da fare, c'è il rischio che tu debba aspettare l'atterraggio per poter scaricare il gioco.

I collezionisti naturalmente non sono affatto contenti di questo, poiché significa anche che i tuoi giochi potrebbero semplicemente non funzionare più quando i server saranno chiusi, anche se hai acquistato copie fisiche. Durante il Nintendo Direct: Partner Showcase di ieri, Bethesda si è presentata e ha avuto alcune belle cose di cui parlare. Tra le altre cose, Fallout 4: Anniversary Edition e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered stanno arrivando - e saranno pubblicati su Game Key Card secondo il comunicato stampa.

HQ

Ma stanno anche rilasciando Indiana Jones and the Great Circle, e qui abbiamo altre notizie entusiasmanti. Verrà consegnato su una cartuccia reale che contiene effettivamente il gioco. È difficile vedere un vero denominatore comune in questa mossa, ma forse Bethesda vuole vedere come questo influenzerà le vendite di Switch 2, e se i giocatori ritengono importante che i giochi vengano effettivamente conservati su cartucce - o se sia solo qualcosa di cui si scrive sui social media prima di acquistarli comunque.