Indiana Jones tornerà ai fumetti questo dicembre con "La spada del pandemonio"

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Indiana Jones e i fumetti non sono una coppia sconosciuta, ma non vediamo spesso l'iconico eroe d'azione archeologo apparire in un mezzo così creativo come succedeva decenni fa. Tuttavia, questo cambierà presto poiché una nuova serie a fumetti di Indiana Jones è stata rivelata dalla Marvel Comics.

Conosciuta come Indiana Jones e la Spada del Pandemonium, questa storia proviene dallo scrittore Jason Aaron e dall'artista Aaron Kuder, ed è considerata una miniserie di cinque numeri con l'obiettivo di inaugurare "una nuova era di avventure a fumetti per l'iconico archeologo ambientato durante i film originali e rivoluzionari."

Per quanto riguarda la trama della storia, sarà ambientata nel periodo immediatamente successivo a Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta e vedrà "i più famigerati villain di Indy" che cercano di mettere le mani su una nuova fonte di potere dopo aver perso in Medio Oriente. Porterà Indy in tutto il mondo e vedrà persino tornare altri volti famosi, non ultimo Marion Ravenwood.

La sinossi della serie a fumetti spiega: "A seguito di Indiana Jones e i Predoni dell'Arca Perduta, i villain più famigerati di Indy, incluso l'impossibile ritorno di un acerrimo nemico, cercano una nuova fonte terrificante di potere per recuperare la loro perdita—una fonte che è finita nelle mani della sua ex compagna, Marion Ravenwood. Ora, Indiana Jones deve correre verso gli angoli più remoti del mondo alla ricerca di un'arma biblica, intraprendendo un'epica ricerca che metterà alla prova sia le sue capacità archeologiche sia il suo scetticismo verso il soprannaturale!"

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Indiana Jones e la spada del pandemonio debutterà il suo primo numero il 9 dicembre, e potete vedere la copertina qui sotto.