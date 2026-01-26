Indie hit dell'estate Mage Arena sta già ricevendo un remake

Wow, i remake stanno davvero sfuggendo di mano ora. Mage Arena uscito solo a luglio, ma questo marzo avrà un remake? Almeno, è quello che probabilmente pensi leggendo il nuovo post sull'aggiornamento su Steam.

Nel post, lo sviluppatore spiega che il primo grande aggiornamento di Mage Arena è una completa rielaborazione del gioco, da cui il nome. Questo dovrebbe rendere Mage Arena un'esperienza quasi irriconoscibile, tanto che puoi tornare alla vecchia versione tramite un ramo beta se vuoi.

I nuovi incantesimi iniziali ti permetteranno di scegliere 4 incantesimi da mettere nel tuo libro. Tutte le tessere della mappa vengono rielaborate, con la mappa che si riduce complessivamente per permettere più azione in un arco di tempo più breve. La modalità di gioco principale viene completamente rielaborata, con la rimozione dell'elemento cattura la bandiera. Un migliore rilevamento della voce, miglioramenti delle prestazioni, rielaborazioni dell'interfaccia utente e altro ancora sono pronti ad arrivare tra un paio di mesi. La data di uscita di marzo non è ancora stata confermata, dato che c'è spazio per un paio di ritardi, ma sembra che presto verrà ridada nuova vita a un gioco un po' artificioso che ha mostrato molto potenziale.