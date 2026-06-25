Indie life sim Paralives ha venduto 1 milione di copie in un mese

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Paralives, il simulatore di vita simile a Sims di Alex Massé e del suo team, ha raggiunto un milione di copie vendute in un mese dal lancio in Early Access. Dopo essere arrivati alla fine di maggio, Paralives ha rapidamente attirato molto interesse da parte di chi cercava disperatamente un'alternativa a Sims, che purtroppo non ne aveva trovata una in titoli come inZOI. Ha venduto 250.000 copie in otto ore, e le vendite sono sempre aumentate.

Paralives ha ufficialmente rivelato la notizia tramite un post su Steam, ringraziando i giocatori e annunciando altre informazioni riguardanti le statistiche dei giocatori. C'è anche un giveaway che permette a 10 persone di possedere il gioco gratuitamente ripubblicando Paralives ' ultimo post su X/Twitter.

Dopo il rilascio in Early Access, molte delle patch attribuite a Paralives dal lancio sono state hotfix riguardanti bug e problemi di prestazioni. Tuttavia, nei prossimi due anni circa, avremo anche molti nuovi contenuti per il gioco, inclusi animali domestici, piscine e altro ancora. Quindi, probabilmente possiamo aspettarci che più giocatori si uniscano a ogni aggiornamento di contenuti man mano che il gioco si avvicina al completamento.