Indie rhythm game Unbeatable ritardato ore prima del lancio

Ieri sera, circa 12 ore prima del lancio del gioco su PS5, PC e Xbox Series X/S, il gioco ritmico indie Unbeatable è stato ritardato. Ciò avviene dopo un incontro dell'ultimo minuto da parte degli sviluppatori, in cui hanno deciso di posticipare il lancio del gioco dal 6 novembre.

Il motivo del ritardo, come descritto in un post su Steam, è un bug, come probabilmente ci si aspetterebbe. Questo bug è un blocco della progressione che avrebbe reso il gioco non rilasciabile e, anche se la versione console avrebbe potuto essere ritardata, D-Cell crede che sarebbe stato troppo disordinato e vuole invece che tutti giochino insieme.

Purtroppo, questo significa un ritardo anche per tutti. Ma non sarà una lunga attesa. Unbeatable verrà lanciato il 9 dicembre, il che significa che è ancora in programma per il 2025. Questa nuova data dà al team un po' di respiro per eliminare il bug in Unbeatable e gli dà il tempo di uscire quando non viene schiacciato tra le altre uscite di novembre.