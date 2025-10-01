Indignazione a Barcellona quando Luís Figo guarderà Barça-PSG dagli spalti come un VIP

HQ

Luís Figo è stato convocato per la partita di Champions League tra FC Barcelona e Paris Saint-Germain mercoledì sera, alle 21:00 CEST, 20:00 BST, allo stadio Lluís Companys. Figo andrà come membro della UEFA (è Football Advisor dell'organismo calcistico europeo) ed è apparso in altre partite UEFA in precedenza, ma la sua presenza a una partita casalinga del Barcellona ha causato indignazione tra i tifosi, poiché molti ricordano ancora il suo "tradimento" quando, dopo aver giocato per cinque anni nel Barça (1995-2000), ha firmato per il loro più grande rivale, Real Madrid.

Il fatto che Figo assisterà alla partita nel box del Barcellona ha causato proteste tra i tifosi e probabilmente stasera lo fisseranno. Ma il presidente del Barça Joan Laporta vuole sdrammatizzare la situazione: "Figo è un membro del Consiglio Direttivo UEFA e per noi è assolutamente rispettabile. Era un giocatore del Barça, ricordiamo i pomeriggi e le notti di gloria che ci ha regalato, poi ha preso una decisione, ma la vita è andata avanti e si è evoluta", ha detto Laporta (via Mundo Deportivo).

"Figo è un membro della UEFA e sarà ricevuto con tutto il rispetto dovuto", ha dichiarato. Nonostante la calorosa accoglienza di Laporta (almeno istituzionalmente), Figo riceverà probabilmente alcune ostilità da altre figure del club sugli spalti, come l'ex presidente Joan Gaspart, che ha detto che non lo saluterà.

Figo ha firmato per il Real Madrid nel 2000, dopo che Florentino Pérez ha promesso di ingaggiare la stella del Barça se fosse stato eletto presidente. Quando Pérez è stato finalmente eletto, ha pagato una clausola di uscita record di 10.000 milioni di pesetas (circa 60 milioni di euro) e Figo è diventato un giocatore del Real Madrid, scioccando il mondo e lasciando i tifosi del Barcellona devastati e arrabbiati... Una ferita che è ancora aperta fino ad oggi.