Indiscrezioni: A24 sta pianificando un remake di Bloodsport

Bloodsport, forse il miglior film del mondo, almeno se eri un ragazzo di circa sette anni quando è stato realizzato, potrebbe essere trattato con un remake. Se le indiscrezioni che arrivano da The Insneider sono vere, e sembra che nientemeno che A24 si stia inseguendo i diritti, cosa che suscita molta curiosità. Perché come si fa a rifare il sanguinoso classico di culto nello stile moderno e artistico per cui A24 è diventato famoso?

Per quelli di voi che potrebbero non essere a conoscenza, il film originale era ambientato a Hong Kong, dove abbiamo seguito Frank Dux, un soldato americano, e le sue scappatelle in una competizione segreta e brutale di arti marziali. Vale anche la pena notare che questa non è la prima volta che vengono fatti tentativi di rilanciare Bloodsport, e i progetti guidati sia da Phillip Noyce che da James McTeigue hanno cercato e fallito di materializzarsi in passato.

Si spera che il coinvolgimento di A24 significhi che questa volta sarà diverso e si dice che il piano sia quello di creare una rappresentazione seria e violenta degli eventi del film originale, qualcosa che possa rivaleggiare con la vera UFC e la sua intensità.

È qualcosa che ti sembra interessante?