Indiscrezioni: Apple svilupperà una propria "app di gioco dedicata"

A quanto pare, Apple sta entrando nelle acque dei lanciatori di giochi. Nel prossimo futuro, si prevede che il gigante della tecnologia annuncerà la propria "app di gioco dedicata", che differirà dall'App Store di Apple.

Secondo Bloomberg, Apple sta pianificando di lanciare un'app che fungerà da launcher e darà ai giocatori l'accesso a risultati di gioco, classifiche e altre attività. A quanto pare, la versione Mac dell'app sarà anche in grado di localizzare i giochi installati al di fuori dell'App Store.

Anche se questo potrebbe offrire un'altra opzione per i giocatori Mac su come organizzare e lanciare i loro giochi, sembra improbabile che Apple sarà in grado di competere con Steam o persino con l'Epic Games Store con il suo nuovo launcher.

Ma, mentre Apple continua i suoi sforzi nei giochi, forse presto ci rimangiamo le nostre parole. Che ne pensi?

