Indiscrezioni: Final Fantasy Tactics sarà annunciato durante l'evento di Sony stasera

Per anni si è vociferato che il classico Final Fantasy Tactics stesse per tornare, spesso da ottime fonti, tra cui la stessa Square Enix. E forse sta succedendo stasera. Yasumi Matsuno, il regista del primo Final Fantasy Tactics, ha ritwittato l'annuncio di Sony dell'evento PlayStation di stasera, che può certamente essere interpretato come se pensasse che dovremmo dare un'occhiata allo show.

Il post è stato successivamente rimosso, ma a quel punto gli utenti attenti avevano già salvato le prove delle immagini, e My Nintendo News scrive che non è stato l'unico di Square Enix a postare l'evento di Sony sui social media durante il giorno.

Lungi dall'essere una conferma, ma diciamo solo che le possibilità di buone notizie sono aumentate quando Sony darà il via al divertimento stasera alle 22:00 BST/23:00 CEST.

Ti piacerebbe tornare nel mondo di Final Fantasy Tactics ?