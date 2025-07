Indiscrezioni: FromSoftware sta preparando un altro progetto non annunciato per il 2026, oltre a The Duskbloods

HQ

FromSoftware è diventato oggi uno dei più grandi studi in Giappone. Alimentati da un successo dopo l'altro (il più recente, Elden Ring: NightReign), abbiamo ipotizzato che la loro prossima grande scommessa sarebbe stata l'esclusiva per Nintendo Switch 2, The Duskbloods. Beh, questo è vero solo a metà.

Secondo fonti di MP1st, FromSoft sta lavorando a diversi progetti contemporaneamente. Da un lato, è impegnato ad espandersi con i futuri DLC per Elden Ring: NightReign e, dall'altro, sta ancora lavorando alla produzione di The Duskbloods... E qualcos'altro. Un progetto multipiattaforma, ancora da annunciare, nome in codice "FMC". Si dice che il titolo sia a buon punto nel suo sviluppo, poiché si dice che sia internamente previsto per il rilascio nel 2026.

La fonte sembra abbastanza affidabile, poiché in passato è stata la stessa fonte a ottenere il nome in codice e il successivo annuncio di Elden Ring: NightReign. Anche se al momento non sappiamo nulla di cosa potrebbe essere questo progetto, sappiamo che il suo nome in codice è diverso da qualsiasi altro indicativo di qualsiasi altro progetto o gioco dello studio:



Dark Souls II - FRPG2



Dark Souls III - FDP



Dark Souls rimasterizzato - FHD



Sekiro: Le ombre muoiono due volte - NTCG e NTC



Bloodborne - SPRJ



Anello Elden - GR



Nucleo corazzato VI - FNR



Elden Ring: Regno della Notte - CL



Pensate che FromSoftware svelerà questo titolo alla Gamescom ONL, o forse lo terrà per i The Game Awards?