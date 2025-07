Indiscrezioni: Gears of War: E-Day e State of Decay 3 in arrivo su PS5

HQ

Gears of War: E-Day e State of Decay 3 sembrano destinati ad aggiungersi all'elenco dei prossimi giochi per PS5 e titoli Xbox e PC. Da un po' di tempo, Xbox sta consegnando le sue "esclusive" su PlayStation. Da Indiana Jones e il Grande Cerchio a Forza Horizon 5, cresce l'aspettativa che subito dopo l'uscita di un titolo first-party per Xbox, arriverà presto su altre piattaforme.

Ora, un nuovo rapporto da MP1st indica Gears of War: E-Day e State of Decay 3 in arrivo anche su PlayStation. Il rapporto consiste in un curriculum di un dipendente che indica l'arrivo dell'E-Day su PS5 e uno sviluppatore che lavora con Undead Labs che elenca PS5 come piattaforma per State of Decay 3. Non è una conferma certa, ma considerando che Gears of War: Reloaded sarà offerto su PlayStation il mese prossimo, non saremmo sorpresi se questo fosse l'inizio della serie che diventa completamente multipiattaforma.

Non viene fornito alcun lasso di tempo su quando questi giochi arriveranno su PS5 se si stanno dirigendo in quella direzione, ma se la strategia precedente di Xbox è qualcosa su cui basarsi, è probabile che non verranno lanciati il primo giorno su PS5 e invece arriveranno qualche tempo dopo.

L'uscita di Gears of War: E-Day è prevista per il 2026. State of Decay 3 è attualmente previsto per il 2025, ma dovrebbe arrivare nel 2026.