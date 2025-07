Indiscrezioni: i prezzi di ASUS ROG Xbox Ally sono trapelati

HQ

Xbox ROG Ally, realizzata in collaborazione con ASUS, è una delle più grandi versioni hardware in arrivo nel 2025. Rivelato quest'estate, promette di riunire tutte le nostre librerie Xbox in un unico spazio, con un sistema operativo semplificato e potenti specifiche di gioco.

Secondo un rapporto di 3DJuegos, sembra che ASUS potrebbe aver fatto trapelare il prezzo del ROG Xbox Ally e Ally X un po' in anticipo. Secondo uno screenshot estratto da una ricerca nel negozio, il ROG Xbox Ally X costerà 899 euro, mentre l'Ally normale costerà 599 euro.

Se questi prezzi sono reali, sono molto più costosi di quanto molti suggerissero. Pone Xbox Ally X molto al di sopra del costo anche del più costoso Steam Deck e di una Xbox Series X. Poiché questo prezzo non è ancora stato confermato, tuttavia, possiamo solo chiedervi di prenderlo con le pinze. È possibile che queste indiscrezioni spingano Xbox ad annunciare ufficialmente il prezzo dei nuovi palmari, ma con ancora molto tempo nel 2025, potrebbe facilmente rimanere in silenzio.