Indiscrezioni: il nuovo gioco di Halo uscirà su PS5

Ci sono poche IP più legate a una console di quanto Halo lo sia a Xbox. Tuttavia, sembra che l'era dell'esclusività stia davvero volgendo al termine, poiché un dataminer ha scoperto che un prossimo titolo di Halo sembra essere compatibile con PlayStation.

Queste informazioni provengono da RebsGaming, uno YouTuber e dataminer noto per gli scoop riguardanti Halo, inclusa la previsione corretta di quando il multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato lanciato. Utilizzando Grunt.api, Rebs Gaming è stata in grado di accedere a nuove scoperte che indicavano un nuovo titolo Halo con compatibilità PlayStation su cui si stava lavorando.

Un titolo beta e un secondo titolo compatibile con PlayStation sono stati scoperti tramite l'API. Si ritiene che il prossimo progetto di Certain Affinity potrebbe essere collegato a PlayStation, così come un altro gioco di cui potremmo sentire parlare già quest'anno.

Halo Studios ha confermato che vedremo i prossimi passi per Halo quest'anno e un grande momento di lancio del microfono sarebbe l'annuncio ufficiale della compatibilità PS5 per Halo. Naturalmente, fino a quando non verrà fatto un tale annuncio, prendete le informazioni di cui sopra con le pinze di sale che vi siete prescritte.