Indiscrezioni: il prossimo Nintendo Direct si terrà il 12 settembre

Mentre i postumi della Gamescom e del recente Direct Mini guidato da Masahiro Sakurai su Kirby Air Riders persistono ancora, Nintendo ha ancora un grande gioco in programma per questo 2025 che deve ancora fissare una data di uscita. Ci riferiamo, ovviamente, a Metroid Prime 4: Beyond, e ora sembra che qualcuno possa aver scoperto quando avremo una data di uscita per la nuova avventura di Samus Aran.

Tutto questo proviene dall'account insider SwitchForce, che ha pubblicato un messaggio criptico su X che il prossimo Nintendo Direct si svolgerà il 12 settembre. Ricorda che questo account, sebbene recente, ha anche la data del precedente Nintendo Direct e la sua attuale affidabilità è elevata.

Se fosse vero, Nintendo potrebbe non rivelare l'annuncio ufficiale fino a 24-48 ore prima, quindi rimanete sintonizzati dalla seconda settimana di settembre per vedere se avremo un nuovo evento digitale da Nintendo e, potenzialmente, notizie su Metroid Prime 4: Beyond. Se non vedi l'ora di saperne di più sul gioco, dai un'occhiata alle nostre prime impressioni dopo averlo giocato all'evento di lancio di Nintendo Switch 2.