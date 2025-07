Indiscrezioni: il prossimo remake di Halo non includerà il multiplayer

HQ

Si è diffusa la voce che Halo Studios stia attualmente lavorando a un remake di Halo: Combat Evolved, cosa che è stata suggerita dagli stessi sviluppatori con le immagini mostrate quando hanno rivelato il cambio di nome da 343 Industries e il passaggio al motore di gioco Unreal Engine 5.

Insider Rebs Gaming ha finora dimostrato di essere credibile quando si tratta di Halo fughe di notizie, e ora ha condiviso alcune nuove informazioni su questo remake di Halo. Tramite il suo canale YouTube spiega che il multiplayer potrebbe non far parte del gioco, affermando che semplicemente non ne ha sentito parlare.

Se questo significhi che non ci sarà alcuna modalità cooperativa nella campagna è incerto, ma sembra che non ci saranno battaglie multiplayer nei classici livelli in cui abbiamo imparato ogni angolo nel 2001. Peccato, ma ci sono altri modi per giocare a questi e possiamo tranquillamente presumere che Halo Studios stia lavorando anche su titoli Halo più incentrati sul multiplayer.