Indiscrezioni: la prossima Xbox sarà basata su Windows

All'inizio dello scorso anno, Microsoft ha iniziato a parlare della sua prossima Xbox e il capo di Xbox Sarah Bond sembrava promettere qualcosa di grande quando ha detto che l'azienda è concentrata sul "più grande salto tecnico che tu abbia mai visto in una generazione di hardware".

È ovviamente una dichiarazione di impegno che i giocatori Xbox non hanno dimenticato, ma cosa possiamo aspettarci esattamente? Ora, il leaker e insider spesso affidabile eXtas1s è intervenuto e ci ha detto ciò che sa dalle sue fonti, ed è roba piuttosto sorprendente. Dice che la prossima Xbox sarà basata su Windows e sembra avere il supporto integrato sia per Epic Games Store che per Steam (oltre a Microsoft Store ) in modo da poter fare acquisti da qualsiasi negozio tu preferisca e abbia i prezzi migliori.

La Xbox si comporterà e apparirà ancora come una console nei menu, poiché Microsoft sta lavorando a un equivalente di Steam Big Picture, che dovrebbe essere in grado di essere utilizzato sia per i giochi per PC che per Xbox. Inoltre, verrà offerta la retrocompatibilità per i tuoi vecchi giochi, anche se non verrà aggiunto altro supporto oltre ai giochi che funzionano oggi.

Game Pass continuerà ad essere un aspetto importante e sono previsti altri livelli, tra cui un ricercato livello cloud che ti consente di giocare a tutto tramite il cloud, ma anche un livello con pubblicità (che quindi si presume sia più economico).

Quanto costerebbe un dispositivo del genere è un'ipotesi di chiunque. Come sappiamo, il prezzo dell'hardware è aumentato notevolmente, ma se si tratta di un PC più tradizionale che si nasconde in una shell di console, si apre la possibilità che Microsoft possa rilasciare sia versioni più che meno potenti, con la prima in grado di fare di tutto.

Cosa ne pensi di questa strategia, ammesso che sia corretta?