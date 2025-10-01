Indiscrezioni: l'aggiornamento di Steam fornisce le prove per il remaster di Prototype

HQ

Un nuovo aggiornamento di Steam per il gioco d'azione del 2009 Prototype ha interrotto le mod che i giocatori stavano utilizzando. E, cosa più importante, potrebbe aver fornito prove per un potenziale remaster del successo dormiente, che ha visto il protagonista Alex Mercer ottenere poteri di mutaforma dopo un esperimento andato storto.

La ricerca di Mercer per chiarire la cospirazione incentrata su di lui è stata violenta, e mentre Radical Entertainment ha finito per realizzare solo un altro gioco Prototype, c'è del potenziale in un remaster, a quanto pare. Un potenziale che potrebbe presto essere realizzato.

Come riportato da PC Gamer, l'aggiornamento per Prototype non ha solo interrotto le mod. Includeva anche alcune vecchie mappe di prova mai viste prima dai giocatori e aggiornava i crediti del gioco. Dove una volta finivano, i crediti Prototype ora includono cenni a una versione Ubisoft Connect, così come lo staff degli studi di supporto Activision Beenox e Demonware.

Anche Iron Galaxy Studios, uno sviluppatore con una storia leggendaria di remastering e porting di giochi, appare ora in questi nuovi crediti. Ancora una volta, questa non è una conferma ufficiale, ma è sufficiente per far girare gli ingranaggi e probabilmente i fan dei successi d'azione degli anni 2000 sperano che uno dei loro preferiti possa tornare.